Pierwsze Biedronki otwarte w niedzielę!

Biedronka testowo otwiera niektóre sklepy w niedziele. Czy to już koniec zakazu handlu? Biedronka w Ursusie zaczęła oferować usługi pocztowe. To pozwala na to, by sklep działał w niedziele. Sieć Biedronki wypowiada się w tej sprawie ostrożnie, nie chcąc podpaść związkowcom ani posłom.