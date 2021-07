Biedniejszego będzie stać, a średnio zarabiającego... dalej nie.

Ceny mieszkań szaleją. W stolicy już ponad ¾ mieszkań kosztuje ponad 10 tys. zł za metr kwadratowy. Eksperci są zgodni co do tego, że będzie jeszcze drożej. Niektórzy z nich wskazują, że Polski Ład i proponowane dopłaty do wkładu własnego mogą być dodatkowym czynnikiem, który wpłynie na...