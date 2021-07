Ponad 13,000 kobiet w UK zgłosiło zmiany w cyklu menstruacyjnym po szczepionkach

,,Eksperci" obawiają się, że z tego powodu młode kobiety zrezygnują z planowanych szczepień na COVID-19, co może opóźnić rządowy plan zdejmowania obostrzeń. Uspokajają więc, że związku szczepionek z płodnością nie ma, a szczepionki są nawet wskazane dla kobiet w ciąży, więc śmiało, get your jab.