Morawiecki: Jeżeli będzie możliwość, to dopuścimy do szczepienia poniżej 12 roku

Jeżeli będzie taka możliwość, to dopuścimy do szczepienia dzieci poniżej 12. roku życia; Covid-19 to bardzo duże zagrożenie - powiedział w środę w Kaliszu premier Mateusz Morawiecki. Przypomniał, że szczepienia na wiele innych chorób są obowiązkowe.