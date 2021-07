Rząd dzieli dziennikarzy na lepszych i gorszych, a oni na to pozwalają

Michał Dworczyk przeprosił dziennikarzy za to, że przez ponad miesiąc nie odpowiadał na pytania w sprawie afery mailowej – podawały we wtorek media, nie informując, że po raz pierwszy padły one na spotkaniu z dziennikarzami, na które KPRM nie zaprosiła m.in „GW”, „Polityki”, „Newsweek” czy Tok FM.