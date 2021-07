RPA: Poprawka konstytucji mająca umożliwić wywłaszczenia skutecznie zablokowana.

ANC wykorzystało wszystko co mogło, aby zapewnić przyjęcie propozycji zmiany §25 Konstytucji, jednak z powodów ideologicznych stracili wsparcie ze strony EFF. „Przyjęliście reakcyjną poprawkę do Konstytucji. Po jej zgłoszeniu będziemy głosować przeciwko sobie i to będzie punkt wyjścia” - lider EFF