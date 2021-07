Wściekły pisowiec przerwał konferencję Budki i wygrażał: My was rozpierd***

Krzyczał, wywracał mikrofony, wdał się w przepychanki także z innymi mieszkańcami, którzy przyszli na spotkanie z politykami "Niech zaproszą Nowaka może?" "Myślisz, że pracą jest przekładanie kartek z teczki do teczki. Przyjdzie dzień aż was wszystkich rozpie*****". "Was czas dobiega końca".