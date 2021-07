W tym tygodniu rusza amerykańskie 300+.Od lipca do grudnia rodzice dzieci poniżej 6 roku życia będą otrzymywać 300 dolarów miesięcznie, a dzieci od 6 do 17 roku życia - 250 dolarów miesięcznie. Natomiast w kwietniu przyszłego roku, po rozliczeniu podatkowym do ich rąk trafi kolejne 1800 albo 1500 $.