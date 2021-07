"Nie sprzedajemy dorosłym dań dla dzieci". Odrębne menu przyczyną awantur

Rosół z marchewką. Nuggetsy plus frytki. Naleśniki z serem i polewą czekoladową. Te dania to klasyka z menu dla dzieci. Restauracje stawiają na pewniaki, by wpasować się w gusta małych klientów. Problem zaczyna się wtedy, gdy potrawy dla dzieci chcą zamówić dla siebie dorośli.