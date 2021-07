Niezwykłe badania – Gra Red Dead Redemption 2 z bezcennymi walorami edukacyjnymi

Red Dead Redemption 2 to gra, która swoją premierę miała pod koniec 2018 roku. Od tego czasu, wiele osób ją ukończyło, ale równie dużo gra w nią do dziś. Gracze mogą strzelać do członków rywalizujących gangów, rabować pociągi, kraść konie i – co niezwykłe – nauczyć się wiele o przyrodzie.