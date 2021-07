Czy to koniec Hubble'a? - [Nauka. To Lubię]

Nie wszystko jeszcze stracone, ale sytuacja nie wygląda wesoło. Kosmiczny Teleskop Hubble'a uległ poważnej i wciąż nie do końca rozpoznanej usterce. Od miesiąca trwają próby przywrócenia go do życia. Ostatnia z nich ma nastąpić w najbliższych dniach.