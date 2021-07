Polacy sądzą, że PiS chce ich „orżnąć” na Polskim Ładzie.

Tylko 23 proc. Polaków uważa, że na zmianach podatkowych zaproponowanych w Polskich Ładzie zyska. A przecież Ministerstwo Finansów obiecuje, że zyska aż 68 proc. z nas. Co trzeci Polak jest przekonany, że fiskus go oskubie, a tymczasem stracić ma tylko co dziesiąty.