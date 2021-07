Rozbito gang, z policjantem na czele! Napadali na Ukraińców podróżujących A4

Przebrani za policjantów bandyci napadali na Ukraińców podróżujących A4. Co ciekawe, na czele grupy stał prawdziwy policjant. "Doszło do zastraszania przy pomocy broni, przy czym istnieje groźba, że nie była to atrapa, tylko prawdziwa broń palna. Jeden z poszkodowanych został też uderzony w twarz".