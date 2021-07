TVP atakuje Donalda Tuska, ile się da. "Straszna, łopatologiczna propaganda"

Donald Tusk od ponad tygodnia jest codziennym bohaterem programów informacyjnych TVP. O byłym premierze mówi się tam dużo, ale zawsze źle. - Mówienie, że wrócą aferały liberały, pozabierają wszystko, co dostali w ostatnich latach, to gra na mobilizację elektoratu PiS. Ale to ryzykowna gra...