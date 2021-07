Morawiecki i Dworczyk rażąco złamali przepisy z ust. o ochronie inf. niejawnej

Rząd przyjął strategię, by nie komentować treści e-maili, a min. Dworczyk jeszcze kilka dni temu twierdził, że prywatnej skrzynki e-mail używał „głównie do korespondencji partyjnej” i usiłował przedstawić to w zasadzie jako dowód swojej uczciwości. Tymczasem doszło do rażącego złamania prawa...