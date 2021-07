Siarkowska: Nie dopuśćmy, by ofiarą pandemii stały się wolności obywatelskie

Ciekawy wywiad z posłanką PiS, która przyznaje, że grozi nam wprowadzenie sanitaryzmu w życiu codziennym, przyznając, że część posłów wie i się obawia tego, część ma w to w d.... Stwierdza, że to jest poza kontrolą sejmu, ponieważ rząd uzgodnił to z PE. Mówi też, że zakazy są złamaniem konstytucji.