Absurdalna liczba aktywnie chorych na Covid w Polsce.

Chciałem zwrócić waszą uwagę na to, że od 10 tygodni mamy 153 000 aktywnie chorych. Jest to niemożliwe, ponieważ covid trwa do 14 dni, w ekstremalnych przypadkach jest wykrywalny przez 1 miesiąc(4 tygodnie) ale to jest pomijalna liczba. Zakładając, że na początku tych 10 tygodni mieliśmy 153 000...