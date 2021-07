Sebelius: nieszczepionym Amerykanom odebrać prawa swobodnego poruszania się

Była sekretarz ds. zdrowia i opieki społecznej w administracji Obamy, Kathleen Sebelius, powiedziała we wtorek w programie CNN, że Amerykanom, którzy nie otrzymali szczepionki na koronawirusa, nie należy zezwalać na pracę, dostęp do dzieci i trzeba ograniczyć liczbę miejsc, do których mogą się udać.