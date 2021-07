Bednarski ma kłopoty - film dokumentalny z okupacji parku w Krakowie

Mieszkańcy Krakowa zorganizowali obywatelską okupację ukochanego parku. Ten ma już 125 lat i miasto chce go "zrewitalizować". Na początek wycięto 10% drzewostanu - kilkaset drzew, a koszty z 7.5 miliona wzrosły do 20. Park ma być zamknięty na 2 lata. Kraków się na to nie zgadza.