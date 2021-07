Do 1947 r. Haiti spłacało Francji okup za wyzwolnie swoich ludzi z niewolnictwa

Przez 122 lata, do 1947 r. Haiti musiało spłacać Francj okup za to, że wybiło się na niepodległość i uwolniło niewolników. W 1911 r. Amerykania przejęli złoto należące do wyspy aby pobrać odsetki od długu.