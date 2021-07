Bójka w studiu mołdawskiej telewizji. Jeden z polityków stracił przytomność

Na antenie mołdawskiej stacji Jurnal TV doszło do incydentu z udziałem gości. Podczas programu na żywo doszło do sprzeczki pomiędzy gośćmi, która przerodziła się w bójkę. Jeden z uczestników zemdlał, a do studia wezwano lekarzy - podał mołdawski serwis NewsMaker.