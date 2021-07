Dr.Dre musi płacić żonie, z którą jest w separacji, $300k alimentów co miesiąc..

... dopóki żona nie wyjdzie ponownie za mąż, nie wstąpi w nowy związek partnerski lub nie dogadają się co do rozwodu. Do tego musi opłacać jej ubezpieczenie zdrowotne i płacić za dom w Malibu w którym będzie mieszkać była żona. W Kalifornii intercyza gówno daje.