0,03 sekundy różnicy na mecie. Tak polscy wioślarze wpłynęli do finału

To była walka dziób w dziób do ostatnich centymetrów. Na mecie polską i włoską osadę dzieliły 0,03 sekundy. Ostatecznie do finału z pierwszego miejsca wpłynęli Polacy w składzie Dominik Czaja, Wiktor Chabel, Szymon Pośnik i Fabian Barański.