Machałek - czy ktoś kojarzy to nazwisko?

Cudowne dzieci z cudownych rodzin. Zbieżność nazwisk zupełnie przypadkowa. Dzisiaj przeglądając zgłoszenia chętnych do pracy na linkedin trafiłem na polecany materiał gdzie Deputy Director of IT Dapartment PKP Intercity chwali się wiekopomną zmianą godną nagrody nobla i medalu z kartofla. Samo w...