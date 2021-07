Australia wita nowy totalitarny ład. Kompletny lockdown, ok. 4 zgony od stycznia

Sydney. Max. 5km od domu. Tym, którym jeszcze pozwalają pracować (np. supermarket)- test co 3 tygodnie. Zakaz jazdy samochodem w 2 osoby. Tylko 1 domownik może wyjść po zakupy. Biznesy upadają. Krążą pogłoski że wojsko szykuje się do blokad kontrolnych na ulicach by sprawdzać dane przemieszczających