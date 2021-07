Afera mailowa. Kulisy szkoleń. Posłowie nie zdali egzaminu z cyberbezpieczeństwa

Marginalna liczba posłów wzięła udział w przeprowadzonym przez ABW szkoleniu z cyberbezpieczeństwa. Pytani o uczestnictwo odpowiadali: "Nie mam czasu", "Eee, po co? ", "Moi pracownicy to robią", "Nie sądzę, żebym się wiele dowiedział". - To kompromitacja. - komentują nieoficjalnie nasi rozmówcy.