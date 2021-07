Prezes PiS Jarosław Kaczyński obiecuje posłom podwyżki uposażenia. Wszystko to aby uspokoić nastroje, gdy członkowie rodzin muszą porzucać posady w spółkach skarbu państwa. Pomysł jest taki, by podnieść mnożnik, który pozwoliłby na to poprzez rozporządzenie, bez potrzeby zmian ustaw i głosowań...