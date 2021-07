Nakaz opuszczenia kraju. Niemcy wysyłają Polaków do domu

Powiat Kleve na zachodzie Niemiec podjął decyzję o wysłaniu bezdomnych do krajów, z których pochodzą. Większość z nich to Polacy. Jak opisuje gazeta "Rheinische Post", urząd do spraw cudzoziemców odebrał im prawo swobodnego poruszania się.