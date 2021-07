Onkolog: Mamy wielki wzrost zachorowań na raka. To efekt pandemii koronawirusa

W przypadku raka szyjki macicy mamy do czynienia z pięciokrotnym wzrostem zachorowań - mówi Jolanta Łuniewska-Bury, onkolog z Łodzi. Jej zdaniem wpływ na to miała pandemia koronawirusa, w czasie której pacjentki bały się chodzić do lekarza.