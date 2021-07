IO2020: Prezes PZP nie poda się do dymisji po aferze z pływakami.

Grupa polskich pływaków poleciała do Tokio, ale w igrzyskach nie wystartowała. W atmosferze skandalu musieli wrócić do Polski, o błędy w zgłoszeniach obwiniali PZP i domagali się dymisji prezesa. To byłby przejaw skrajnej nieodpowiedzialności za funkcjonowanie związku - mówił w TOK FM.