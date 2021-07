Antyszczepionkowcy grożą Tomaszowi Rożkowi, że zawiśnie za swoje "zbrodnie"

Antyszczepionkowcy to środowisko ekstremalne, którego przedstawiciele są nie tylko wulgarni, ale także grożą i zastraszają ludzi piszących o pandemii. (...) Mnie od kilku miesięcy do śmiechu nie jest. Bardzo chciałbym się mylić, że obawiam się jednak, że to dopiero początek - ostrzega Tomasz Rożek