Zajechali mu drogę, wybili szybę. Bo zwrócił im uwagę w kolejce do kasy

Na stacji paliw doszło do awantury. Zaczęło się od tego, że stojący w kolejce do kasy 44-latek zwrócił uwagę dwóm mężczyznom, aby pospieszyli się w robieniu zakupów. Skończyło się na wybitej szybie w samochodzie. Sprawcy za zniszczenie mienia grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności