Działacz Konfederacji rozpowszechnia fejknewsa o ministrze zdrowia

Warszawski działacz Konfederacji, Grzegorz Gawin, sugeruje, że kobieta, która zaszczepiła ministra Zdrowia została odznaczona kilka tygodni później. Jest to bzdurą - dementuje zarówno profil SzczepimySie jak i znajomi lekarki w twittach. Co robi działacz? Pisze, "według SzczepimySie to nie ona".