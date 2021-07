Głupota Google Maps.

Korzystacie z Google Maps. To uważajcie bo możecie się naciąć. Poprowadzi was dookoła Zamiast prostą drogą. Skąd taki wynik. Bo po drodze jest paczkomat, i analizując dane historyczne doszli do wniosku, że każdy zatrzymuje się przy nim na 2 minuty. Ile podobnych pułapek jest na świecie ?