Gigantyczne mandaty dla kierowców. W Niemczech płacą mniej

W Niemczech za przekroczenie prędkości od 26-30 km/h mandat to ok. 370 zł i miesięczny zakaz prowadzenia pojazdu. W Polsce od grudnia 2021 to 1500 zł - co stanowi 53 proc. polskiej płacy minimalnej, a od 2022 roku równo połowę najniższej krajowej. W Niemczech to jedynie 5,2 proc. płacy minimalnej.