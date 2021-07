Problemy z nowym modułem ISS po zadokowaniu

Nauka – nowy rosyjski moduł stacji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) – uległ awarii po zadokowaniu w czwartek. Niespodziewanie odpalił silniki odrzutowe, co spowodowało przesunięcie całej stacji w inne miejsce. Jak do tego doszło? Nauka to od dawna wyczekiwany rosyjski moduł naukowy, który...