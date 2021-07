Rak w wizualizacjach. Czy jak jest para międzyrasowa to kobieta musi być biała?

W "zachodnim świecie" wydaje się, że może być tylko jeden rodzaj pary o różnym kolorze skóry. On ma ciemniejszą. W USA można spotkać odwrotne wizerunki, ale w Europie to jest już standard - mieszana para to zawsze Afrykańczyk i Europejka. Nie ma innych zdjęć czy to nie przypadek? Jak tu, w Tychach..