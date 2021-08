Pani Lucyna postawiła przed domem stolik z napisem "Samoobsługa"

Wszystko sami produkujemy z mężem. To jest tradycyjna uprawa. Wszelkie uprawy szklarniowe są teraz na podłożu mineralnym, to nie jest ziemia. To jest podłoże takie styropianowe i tam jest odżywka wodna, te pomidory są ogromne. U nas jest tradycyjna uprawa w ziemi. To już się rzadko zdarza.