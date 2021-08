Niemcy zamykają sprawne elektrownie jądrowe. Aktywiści: "To zbrodnia na...

Robię to dlatego, że jestem naukowczynią - mówiła jedna z protestujących, niemiecka aktywistka Anna Veronika Wendland. - Naukowcy muszą rozróżniać, co jest twierdzeniem prawdziwym, a co fałszywym. To prawdziwe twierdzenie brzmi: energia atomowa jest potężnym instrumentem ochrony klimatu -...