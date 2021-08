Nietypowa pasja mistrza olimpijskiego. "To utrzymuje mnie przy zdrowych zmysłach

Brytyjczyk Tom Daley specjalizuje się w skokach do wody z najwyższej, 10-metrowej wieży. W Tokio wywalczył już złoty medal, ale oprócz sportowego talentu wyróżnia go też wyjątkowa pasja. 27-latek uwielbia robić na drutach, co pomaga mu rozładować stres związany z uprawianą dyscypliną.