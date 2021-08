Pracownicy nie chcą pracować bez home office. Co na to pracodawcy?

Homefobia pracodawców. 88% firm przywróci pracowników do biur. Tylko 9% umożliwi pracę hybrydowo i 1% z domu. Na świecie aż 22% będzie mogło pracować hybrydowo, 5% z domu. Nie o to walczyliśmy. Rewolucja musi nastąpić, a jak nie teraz, to kiedy?