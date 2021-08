Komputer kwantowy stworzył kryształ czasu. Co to właściwie znaczy?

Zgodnie z niedawno opublikowanymi wynikami badań, komputer kwantowy Google został wykorzystany do zbudowania tzw. kryształu czasu. Jest to osobliwa struktura, która na pozór wydaje się być niezgodna z prawami termodynamiki. To może być prawdziwy przełom w projektowaniu obliczeń kwantowych...