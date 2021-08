PiS otwiera drogę do wycinania lasów pod inwestycje

Rząd Zjednoczonej Prawicy w lipcu przegłosował zmiany w ustawie o lasach, umożliwiające machinacje przy statusie gruntów należących do Lasów Państwowych, tak aby mogły one zostać przekazane w prywatne ręce. Teraz organizacje społeczne chcą, aby ustawę odrzucił Senat, co da czas na stawienie oporu.