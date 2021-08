Nowy ład wprowadza ulgi podatkowe dla imigrantów

W praktyce oznacza to, że zamiast Polaków powracających do kraju, ustawa może faworyzować ukraińskich imigrantów i cudzoziemców, którzy zapłacą o połowę mniejszy podatek dochodowy od obywateli Rzeczypospolitej. Ok. 2/3 z cudzoziemców w kraju spełnia kryteria uzyskania odliczenia od podatku dochod...