Pfizer miał drastycznie zawyżać ceny leku na epilepsję

Brytyjski odpowiedni UOKiK oskarża Pfizera i drugi koncern o to, że wykorzystywały swoją dominację na rynku do drastycznego podwyższania cen. Pfizer miał zostać ukarany kwotą 84,2 mln funtów. Kara była należna, zdaniem CMA, za to, że cena leku skoczyła nawet o 2600 procent.