Żagań - z cyklu "Miasta stojące murem"

Wiecie, co ma wspólnego Żagań z Krakowem? Według legendy założyła go Żaganna, czyli wnuczka słynnego Kraka i córka Wandy, co nie chciała Niemca. Przy okazji jest to kolejne miasto, co ma sporo zachowanych murów miejskich. W ogóle za tydzień ruszam w Polskę po więcej takich miasteczek :)