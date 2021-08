Google Poland z 546 mln zł wpływów i 33 mln zł zysku

W ub.r. firma Google Poland osiągnęła wzrost przychodów o 23,5 proc. do 546,52 mln zł, jej zysk netto poszedł w górę z 25,71 do 33,02 mln zł, a liczba pracowników - z 498 do 633 - wynika z analizy portalu Wirtualnemedia.pl.