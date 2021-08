ROBERT MAKŁOWICZ POLSKA odc.53 „Wielkopolskie cuda".

Niniejszy odcinek to relacja z podróży po Wielkopolsce, podczas której zobaczymy garść tamtejszych cudów, m. in pałac w Rogalinie, zamek w Kórniku, zabytkową kolejkę wąskotorową kursującą z Zaniemyśla do Środy Wielkopolskiej oraz sporo lokalnych kulinariów, wśród nich konopne pyry z...