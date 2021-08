Nie było ulic, a zmarłych chowano pod podłogą.

To jedna z najstarszych protomiejskich siedzib ludzkich, która do dziś zaskakuje wielkością, a przede wszystkim formą. Zapraszamy na wyprawę do Çatalhöyük – starożytnego miasta dachów sprzed 10 tysięcy lat. Świat dowiedział się o jednym z najstarszych miast w historii ludzkości dopiero...