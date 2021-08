Co wycofanie samochodów z centrum daje mieszkańcom? Na przykładzie Lublany

Od ponad 10 lat centrum Lublany stanowi strefę przyjazną dla pieszych, bez samochodów. To jedno z niewielu miast w Europie, gdzie infrastruktura miejska w centrum skupia się na pieszych. Są miasta, gdzie pewne centrum są niedostępne dla aut, ale to w Lublanie podeszli do tematu kompleksowo.